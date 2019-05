Ne parla Calciomercato.com: tra De Laurentiis e Ancelotti, a quanto pare, l'idillio sembrerebbe già finito. "Nell'incontro della scorsa settimana tra Ancelotti e De Laurentiis, pare che i riscontri non siano stati tutti positivi - scrive il portale -. In questo momento non c'è un'unità di intenti tra quello che vuole Ancelotti e quello che desidera Aurelio De Laurentiis nella strategia sul mercato. Giovedì-venerdì si rincontreranno di nuovo per trovare la quadra per andare d'amore e d'accordo: il motivo del contendere è legato alle tempistiche tra entrate ed uscite. In particolare, Ancelotti vuol sbloccare quanto prima i rinforzi legati ai terzini, per aggredire quegli obiettivi di mercato che, come Trippier, possono finire altrove in breve tempo, nonostante abbiano già assicurato il loro sì al Napoli". Nulla che possa portare nuovamente Carletto in direzione Juve, ma un presunto strappo che potrebbe avere ripercussioni sul futuro.