61 anni sulla cresta dell'onda, e con una parentesi non certo positiva alla Juventus. Compie oggi gli anni Carlo Ancelotti, nuovo allenatore del Real Madrid. Dal 1999 al 2001 è stato la guida tecnica dei bianconeri, in un periodo di certo non positivo, un 'esperienza che i tifosi ricordano con grande amarezza. A partire dal pomeriggio di Perugia, l'acquazzone, e lo scudetto perso in favore della Lazio. Senza dimenticare la mancata valorizzazione di Henry, che in bianconero fece male per poi esplodere altrove. Un ex, quindi, senza rimorsi, da entrambe le parti; un protagonista, però, indiscusso del calcio mondiale.