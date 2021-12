Carloparla così di Karim: "Ha aggiunto maggiore efficacia al suo calcio. Incide quanto Cristiano Ronaldo o Haaland. Benzema è un giocatore che fa la differenza. L'abbiamo appena visto nella partita contro l'Athletic Bilbao, con due gol in pochissimo tempo. È in forma spettacolare".Stiamo parlando di uno degli attaccanti più forti della storia del calcio, in grado non solo di segnare ma anche di giocare tecnicamente e tatticamente col resto della squadra. Ai tempi del Lione non lo prese la Juventus, e la sua vita calcistica l'ha spesa per il Real Madrid.