Carlo Ancelotti avvisa la Juventus: "E' l'anno del Napoli". Lo riporta il Corriere dello Sport, in prima pagina, con le sue parole dalla conferenza che continuano: "Ci confrontiamo, innanzitutto, con Juventus e Inter, che hanno cambiato allenatore. Io ci sono ancora e ciò significa che il Napoli, rispetto alle altre, dovrà subire un numero minore di novità. Vantaggio? Partiamo da quello che sappiamo e dunque sarà una squadra che darà continuità al proprio discorso tecnico. Ma intendiamo fare meglio, perché penso che non tutte le nostre possibilità siano state espresse. I rimpianti sono legati alla seconda parte della stagione, anche se nel finale ci sono state di nuovo sensazioni positive. Però so tutto quello che non prima non sapevo, non esistono incognite, c’è un gioco collaudato e penso nessuna grossa novità tattica".



SCUDETTO - "Dobbiamo essere competitivi e proveremo ad alzare l'asticella, per vincere qualcosa. Clima nuovo? Mi sembra un buon viatico ma comunque va ricostruito l’entusiasmo nei tifosi. Dobbiamo metterci del nostro, con un calcio di spessore e con passione. Il San Paolo pieno è uno degli obiettivi".



SARRI E CONTE - "E ne sono contento. La Juve sarà la squadra da battere, ma l’Inter vuole essere competitiva e renderà più incerto il campionato. E su Maurizio: nessuno se lo aspettava alla Juve, capisco i tifosi dispiaciuti ma questo è il professionismo".