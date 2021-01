Carlo Ancelotti non si nasconde, e da Londra manda una frecciatina ad Antonio Conte. Intervistato da La Gazzetta dello Sport come doppio ex di Milan-Juventus in programma domani sera, l'attuale allenatore dell'Everton ha analizzato i primi mesi di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera spiegando che: "Ha bisogno di tempo, nessuno ha la bacchetta magica. Ha vinto 3-0 a Barcellona e si è qualificato agli ottavi di Champions, cosa che qualcun'altro non è riuscito a fare".