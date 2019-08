Carlo Ancelotti ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria del Napoli sulla Fiorentina. Un riferimento anche al tecnico della Juve Maurizio Sarri che non sarà in panchina contro la sua ex squadra: "Auguro il meglio a Maurizio Sarri, spero di vederlo il prima possibile. Cercheremo di giocarla con grande entusiasmo. Contro la Juve e' la partita piu' complicata della stagione, ma non fa nulla, va bene così".