Carloe una passione inaspettata per l'Inter. L'ha raccontata nell'ultima conferenza stampa: oggi era vigilia di Inter-Real Madrid. "Sì, da piccolo ero tifoso dell'Inter, poi ho dovuto cambiare per varie ragioni - le parole di Carletto -. Ho fatto anche un provino da piccolo. Poi sono andato alla Roma. L'Inter è stata una squadra che mi ha sempre creato simpatia. Negli anni al Milan, il derby è sempre stato qualcosa di speciale per me...".