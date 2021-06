Dopo aver scelto l'allenatore, la Juventus dovrà sciogliere il nodo legato al futuro di Cristiano Ronaldo. Con l'arrivo di Carlo Ancelotti al Real Madrid potrebbe riaprirsi la pista blanca per l'attaccante portoghese, con Mendes che ci prova anche se dovrà superare l'ostacolo Florentino Perez: il presidente infatti preferisce fare un grande investimento per un campione più giovane come Mbappé piuttosto che spendere una cifra importante per CR7.