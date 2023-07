Kessie è il centrocampista perfetto per la Juve? Per una Juve rock-solid probabilmente sì. Di quelle che piacciono tanto ad Allegri, ma un po’ anche a quei tifosi bianconeri, molti per la verità, che non amano i buchi gratuiti a centrocampo, il piede molle, il tocco fine in più barattato per una corsa in meno. Di sicuro è un giocatore perfetto per un mister che diede via Pirlo per far spazio a van Bommel ai tempi del Milan. Ce lo ricordiamo bene. Un mister che, naturalmente, avrebbe tirato subito le orecchie a Milinkovic per un colpo di tacco di troppo. Ecco, guardiamo il bicchiere mezzo pieno: ok, Franck è altro da Sergej, con lui questi problemi di superficialità, discontinuità e approccio alla partita non dovrebbero presentarsi. E poi la Juve avrebbe una fisicità impressionante in mezzo al campo, davvero fuori portata, con le torri Rabiot e Kessie pronte a muoversi su e giù ai lati di re Manuel Locatelli. Senza considerare regina Pogba, la stella imprevedibile.