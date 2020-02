Il rapper Anastasio, ai microfoni di Sky Sport, parla da Sanremo del suo Napoli e del 'tradimento' di Sarri: "Contento per il Napoli ritrovato, con Gattuso che ha preso una squadra alla deriva. Mi piace molto Gattuso come personaggio e come allenatore. Il mio giocatore preferito è Mertens, ma amo la squadra in generale. Sarri? Con lui non c'è mai stato un rapporto di amicizia, scrissi una canzone su di lui quando era l'allenatore azzurro, non mi metto a recriminare".