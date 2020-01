Da una nota Ansa, ecco le parole di Gianluca, figlio di Pietro, ex calciatore della Juventus scomparso ieri in seguito all'aggravarsi della sua malattia. Il centravanti - ricordato in maniera splendida dal nostro direttore, Marco Bernardini - è volato in cielo a causa della Sla. "Papà aveva la Sla, che gli era stata diagnosticata tre anni fa dopo essere stato operato di un tumore all'intestino. Gli ultimi mesi sono stati davvero devastanti e lui giovedì sera quando era ricoverato all' ospedale 'di Circolo' di Varese ha chiesto la sedazione assistita per poter morire serenamente", le parole di Gianluca. Che ha poi chiosato: "Ha scelto lui giovedì sera di andarsene. Ha chiamato mia mamma e ci ha detto di volerla subito".