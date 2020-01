Il calcio piange Pietro Anastasi, spentosi ieri a 71 anni. I funerali saranno celebrati nel pomeriggio di lunedì nella Basilica di San Vittore a Varese. L'orario è ancora in via di definizione. A partire da domenica mattina alle 10, all'interno della sala comunale Estense, verrà aperta al pubblico la camera ardente.



MAZZOLA - Sandro Mazzola l'ha ricordato così: "Eravamo molto amici con Pietruzzu, abbiamo giocato assieme all'Inter e a lungo in Nazionale. Ci sentivamo spesso, era un ragazzo molto simpatico che faceva sempre scherzi. Tecnicamente era rapido e svelto, eccezionale in area di rigore".



ZOFF - Arriva anche il messaggio di Dino Zoff: "Ho un ricordo molto presente di Pietro, abbiamo giocato tanti anni assieme vincendo anche l'Europeo del 1968. Era un ragazzo splendido, mi spiace molto per questa notizia. Era un campione amato e apprezzato da tutti i tifosi".