La morte di Pietro Anastasi ha lasciato un piccolo vuoto nei tifosi, tra coloro che hanno sentito la notizia in diretta ieri sera e chi, invece, ha scoperto solo stamattina il lutto. Una scomparsa che ha aperto una ferita, per chi ricorda ancora le gesta (in maglia bianconera, ma anche con la Nazionale) dell'attaccante arrivato nel Nord Italia da Catania, in un momento della storia italiana in cui la migrazione interna non sempre voleva dire successo. Così, Anastasi si porta tanti ricordi con sé, compresi quelli della "sua" Varese: lunedì alle 15.30, infatti, nella basilica di San Vittore, si terranno i funerali per un ultimo saluto a "Pietruzzu".