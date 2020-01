Il mancato minuto di silenzio su tutti i campi della Serie A nella scorsa giornata, dopo la tragica notizia della morte di Pietro Anastasi di venerdì scorso, ha lasciato un segno indelebile. Così, la FIGC ha provato a "redimersi", chiedendo perdono a proprio modo. Infatti, il presidente federale Gravina ha invitato la famiglia di Pietro Anastasi (la moglie Anna e suo figlio Gianluca) a Wembley in occasione dell'amichevole Inghilterra-Italia del prossimo 27 marzo. Partita che, tra l'altro, verrà anticipata dallo stesso minuto di silenzio non visto nello scorso week-end, oltreché dal lutto al braccio per gli azzurri.