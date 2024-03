Caratterino,, ce lo ricordiamo bene noialtri bianconeri. Anche un tipo piuttosto fermo, per non dire rigido sulle sue posizione, alla luce del polverone alzato nello spogliatoio del Marsiglia, pronti via. Andatevi a leggere le dichiarazioni di, il capitano-campione messo in panchina dal durissimo Igor. Sabato sera, da nuovo tecnico della Lazio, sfiderà la sua vecchia Signora, dopo gli anni da giocatore e la breve parentesi con Pirlo.Ha allenato ile il, stupendo ine forse deludendo un pochino in, dagli incontentabili francesi. Adesso è arrivato a Formello al posto di Sarri dimissionario , e vista la sua natura audace e poco incline ai compromessi si appresta a rivoluzionare il modo di giocare dei biancocelesti, spazzando via i principi del Comandante.Già da sabato, si chiedono i tifosi bianconeri?, non c’è presenza che abbia fatto senza il suo talismano tattico. Naturalmente (e a priori) non possiamo escludere nemmeno un impatto soft, uno sfumando verso. Ma allora la Juve incontrerebbe una Lazio che già “conosce” e non avrebbe senso perderci in chiacchiere.Ecco perché ce ne occuperemo in questa gallery prendendo in considerazione le principali differenze macroscopiche tra la Lazio di Sarri e quella di Tudor ancora in potenza.