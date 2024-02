Nelle ultime 4 giornate 5 gol subiti, lo scontro scudetto perso, 0 clean sheet e soprattutto quella brutta sensazione di aver mollato. È una Juve ferita, una Juve caduta.Bisogna rialzarsi però, se non si vuole essere superati anche dal Milan. Ma come?Magari è un’idea del calcio che non premia più, su questa rubrica lo scrivo dal suo ritorno in bianconero, tuttavia è un’idea che può servire ancora per rimanere agganciati al secondo posto e per concludere dignitosamente una fase di parziale rinascita.L’importante è non lasciarsi andare come in queste ultime partite. In questa gallery cerchiamo di analizzare gli ultimi gol subiti, i sintomi del malessere, giusto per capire quale “malattia” abbia attaccato l’organismo della Signora.