Dopo il trasferimento al Manchester United, l'ex giocatore della Fiorentina Amrabat ha voluto salutare i tifosi viola e lo ha fatto attraverso un messaggio condiviso sui social.'Dopo tre anni in questo bellissimo club, è ora di affrontare una nuova sfida. Quando sono arrivato nel 2020, non avrei potuto immaginare tutte le avventure che avremmo vissuto insieme. La nostra corsa in Conference League e in Coppa Italia lo scorso anno e le tante serate speciali allo Stadio Artemio Franchi vivranno con me per sempre. Voglio estendere un enorme ringraziamento al club, a tutti i giocatori, allo staff e ai tifosi per tutti i ricordi che abbiamo creato insieme. È stato un onore indossare questa maglia'.