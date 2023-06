Dopo due anni e mezzo a Firenze, Sofyanè voglioso di intraprendere una nuova avventura dopo esser già stato molto vicino al Barcellona lo scorso gennaio. A dichiararlo, in una intervista rilasciata a ESPN, il suo fratello-agente Nordin Amrabat: "Futuro al West Ham? No, Sofyan non andrà al West Ham - ha detto -. La sua volontà è quella di trasferirsi in Spagna. Il Barcellona è in cima alla sua lista ed è uno dei primi obiettivi del Barça, ma tutti noi conosciamo la loro situazione finanziaria. Detto ciò, ci sono molti altri club interessati”. Tra le squadre interessate, secondo la stampa tedesca, anche il Bayern Monaco se non riuscisse ad acquisire le prestazioni di Rice. Per la, dunque, poche speranze.