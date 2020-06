Nella seconda parte della stagione non ci saranno più intoccabili per Maurizio Sarri. Si giocherà una partita ogni tre giorni e verrà applicato ampio turnover. Lo stakanovista in casa Juve è, che ha già giocato oltre 3033 minuti in 34 partite. Tra i più utilizzati da Sarri ci sono anche Cristiano Ronaldo (32 presenze, 2836 minuti), Alex Sandro, Miralem Pjanic e Juan Cuadrado. Tra i meno utilizzati, Federico Bernardeschi, Aaron Ramsey, Daniele Rugani e Adrien Rabiot.