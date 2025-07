Amoruso sull'attacco della Juventus: 'David non basta, Vlahovic se cambia ambiente...'

Nicolaha rilasciato un'intervista a Tuttosport dove si è soffermato a parlare dell'attacco bianconero e del caso Vlahovic.DAVID VA BENE? - "Sì, ma non credo basti. È un giocatore forte, che ha qualità importanti. Però credo che l’attacco vada ancora ampliato. Bisogna capire anche il caso Vlahovic come andrà a finire, ma credo che con Kolo Muani potrebbero essere una coppia importante»."A me è piaciuto molto. È un giocatore versatile, si sa muovere bene, è veloce. Per il campionato italiano va benissimo. Ha dimostrato di poter giocare alla Juventus e può fare bene".

"Ha avuto problemi, soprattutto di fiducia. E quando viene a mancare quella… insomma, credo che sia arrivato il momento di cambiare ambiente. Secondo me è un giocatore di qualità, ma a volte ci sono storie che non partono mai. Quindi credo che lui abbia bisogno di trovare nuovi stimoli. Diciamo che è una storia che non è mai cominciata quella con la Juventus, nel senso che non ha avuto i risvolti che tutti quanti pensavamo potesse avere. Capita, magari arriva in un altro ambiente e ritrova lo smalto, la brillantezza e la fiducia, soprattutto":"IMPROBABILE" - "Se Vlahovic restasse? Improbabile per lui e per il club. Sarebbe negativo per entrambe le parti, restare con un anno di contratto e arrivare a scadenza non piace a nessuno. Magari, dal mercato verranno fuori delle opportunità che faranno contenti entrambi...".