Nicola Amoruso, ex centravanti anche della Juventus, è intervenuto a Sky Sport per parlare della sfida di domani tra Juventus e Milan. Ecco le sue parole, con particolare attenzione ai movimenti del tridente ideato da Sarri: "Giocare al centro dell’attacco per Ronaldo è un po’ un limite. Lui dà il massimo quando ha la possibilità di spaziare su tutto il fronte offensivo, con una punta in mezzo che fa da perno, come Benzema al Real Madrid. Quello della Juve è un tridente che ha tutto: la fantasia di Dybala, la velocità di Douglas Costa e un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo"