A Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del Calcio Napoli, l'ex azzurro - con un passato anche alla Juventus - Nicola Amoruso, ha lanciato più di qualche dubbio sul futuro della panchina della squadra bianconera. No, non c'è solo Sarri: anzi, ci potrebbe essere spazio per una sorpresa. "Nuovo allenatore della Juventus? Fino a due giorni fa ero convinto fosse Maurizio Sarri. C’è qualcosa che non mi quadra. Possibile ci sia la sorpresa. Per me sono in trattativa, mi aspetto un nome molto importante sulla panchina adesso", le sue parole. Si è subito scatenata la psicosi attorno a queste parole: che Amoruso possa riportare in auge la suggestione Guardiola?