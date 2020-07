Nicola Amoruso, ex attaccante tra le altre della Juve, parla ai microfoni di Radio Sportiva del rendimento in campionato dei bianconeri e dell'Inter di Conte: "Il derby? È stata una bella partita anche se in condizioni climatiche pesanti, giocare con questo caldo è dura, è difficile anche stare in giro. Sono punti importanti, la Juventus direi che ha approcciato bene la gara di fronte a un Torino che si vede che ha delle difficoltà, non sta giocando un calcio brillante, ma di fronte aveva una Juve cinica e in ottima forma contro cui è difficile giocare. È un risultato meritato che ci fa capire quanto questa Juventus sia forte e completa. Le squadre che rincorrono perdono punti e pezzi importanti. Vedo una Lazio in grande difficoltà con gli infortuni, penalizzata da una rosa corta, e anche l’Inter che avrebbe dovuto chiudere la partita molto prima ha dimostrato tutti i suoi limiti. Nonostante tutto è un’Inter diversa dall’anno scorso, la mano di Conte si vede, ma è difficile costruire ex novo una squadra da un anno all’altro. Secondo me la sua impronta l’ha data. Io ho sempre pensato che Conte potesse riportare l’Inter a livelli importanti almeno come mentalità. Secondo me in questo non ha fallito, poi per vincere serve altro, serve continuità e in questo la Juventus è superiore. La Juventus è unica perché sbaglia poco, in un anno sbaglia 3-4 partite e invece le avversarie concedono”.