Nicola Amoruso ha militato come attaccante nella Juventus dal 1996 al 1999, e poi nella stagione 2001-2002. E detiene il primato del maggior numero di maglie vestite in Serie A: ha girato ben 13 squadre nel massimo campionato. Ecco le sue parole a Sky Sport sul momento difficile della Juventus: "La mancanza di questa squadra da un anno e mezzo a questa parte è l’intensità. Li vedo sempre in ritardo, con poca aggressività sulle seconde palle. Serve qualcosa in più dal punto di vista dell’intensità. Più che esperienza serve trovare motivazioni".