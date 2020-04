L’ex attaccante Nicola Amoruso ha rilasciato un’intervista a Calciomercato.com, in cui si è soffermato sul suo trasferimento alla Juventus: "Dopo 8 presenze e 3 gol con la Samp, avevo tante richieste. E scelsi io di andare ad Andria nonostante l'offerta del Verona, che era una squadra più forte, costruita per andare in A. Ma io volli fortemente andare ad Andria, per stare vicino ai miei dopo 5 anni lontano da casa. E fu una bellissima stagione, con un ottimo piazzamento. Poi passai a Padova, dove segnai tanto da subito, e a gennaio mi cercarono Juve, Inter e Milan. E scelsi la Juve”



SULLA SCELTA - "Semplicemente perché ero juventino, tutta la famiglia era juventina, è stata una scelta molto facile. Al cuore non si comanda"



SULL’ESPERIENZA ALLA JUVE - "Mi porto dentro tutto. Arrivi giovane, in un mondo in cui sono avanti 10 anni, la Juve è sempre avanti 10 anni. Grandi campioni, un calcio stellare, fatto di tradizione, storia, una mentalità vincente. Sei lì per vincere e hai tutto per vincere. Iuliano, Vieri... eravamo un gruppo giovanissimo".