Intervistato da Tuttosport, anche Nicola Amoruso ha detto la sua sull'ipotesi scudetto per la Juve, alla luce del momento attuale della squadra di Allegri. Ecco le sue parole: "La rimonta non è un sogno, si può realizzare. Domenica, grazie anche al colpo Vlahovic, ho rivisto l’entusiasmo dei bei tempi. Una Juve rigenerata, trascinata dal calore dei tifosi, capace di riportare una ventata di positività. Perciò dico: perché no? Non so se basterebbe per il titolo, di sicuro l’Inter dovrà impegnarsi, il Napoli anche. Otto punti non sono pochi, però ci sta che si possa tornare in fretta a grandi livelli. In fondo la Juventus è abituata a questo genere di imprese [...]. C’è tutta la voglia di tornare a sentirsi Juventus, di nuovo. Hanno ritrovato la giusta mentalità e ora bisogna lavorarci su. La mia Juve (nel 2002, ndr.), malgrado una grande Inter, ebbe sempre la convinzione di poter fare il miracolo. E oggi è rimasta intatta la capacità di mantenere viva la mentalità da Juventus. Quando sembra che stia soffrendo, il club tira fuori armi determinanti".