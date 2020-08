Ai microfoni di RBN, parla l'ex Juve Nicola Amoruso: "Dybala? Non capisco perché si debba mettere in discussione un giocatore che quest’anno ha fatto bene, ha dimostrato di avere una qualità che serve alla Juventus. di poter fare la differenza, è efficace in zona gol. Metterlo sul mercato penso sia la cosa più sbagliata che ci sia, va trovato un accordo perché parliamo di un giocatore che è maturato. Per me sarebbe una perdita importante. Il centrocampo bisogna rifondarlo, abbiamo visto che è stato un punto debole di questa Juventus. Ma se mi chiedi chi tra Pogba e Dybala io dico Dybala".