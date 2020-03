Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Italsportpress.it dicendo la sua su chi la spunterà in ottica Scudetto: “Ho l’impressione che il campionato dipenda tutto da quello che farà la Juventus. L’Inter si sta rivelando una rivale più consistente, è agguerrita. Ma il gap resta evidente. Dal punto di vista della rosa i bianconeri hanno qualcosa in più. La Lazio mi sembra il Leicester che è cresciuto negli anni, ma secondo me lascerà qualcosa in campo nel lungo periodo. Il calcio è imprevedibile e ci può stare anche la sorpresa. Sarà determinante l’esperienza nel gestire la pressione ad alti livelli. Per questo vedo la Juve avanti".