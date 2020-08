Nicola Amoruso, ex attaccante della Juve, parla a Radio Musica Television del nono scudetto consecutivo vinto dalla Juve e non solo: "La Juventus ha vinto il nono scudetto di fila e ciò è sempre molto gratificante, non è mai nulla di scontato il calcio, però è lontana da quella Juventus brillante e “sarriana” che ci aspettavamo. C’è delusione tra i tifosi perché ci si aspettava qualcosa di diverso, non arriva benissimo mentalmente però è la Juventus, che è abituata a reagire anche ai momenti difficili, qualche sconfitta di troppo quest’anno, però il potenziale di questa squadra è indiscutibile, sono convinto che non sarà una partita facile con il Lione, l’assenza probabile di Dybala non aiuta in questo senso, ma i bianconeri hanno tante opportunità ed opzioni.”



SULLO SCAMBIO MILIK-BERNARDESCHI - “Può essere uno scambio fattibilissimo, proprio perché la Juventus ha bisogno di un calciatore con le qualità di Milik ed invece il Napoli è alla ricerca di un esterno che abbia qualità. Bernardeschi ora sta trovando un po' di spazio nella Juventus ma non parte tra i favoriti di Sarri, è un giocatore che deve ancora affermarsi, nonostante le sue qualità, però credo che sia uno scambio corretto sotto tutti i punti di vista per entrambe le squadre, entrambi i calciatori hanno bisogno di motivazioni. La Juventus con Milik credo possa fare molto bene, il Napoli invece può valorizzare al meglio le qualità di Bernardeschi.”