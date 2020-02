Nicola Amoruso, ex attaccante della Juve, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera, commentando anche il momento dell'attacco dei bianconeri.



SU BONUCCI E DE LIGT - “La difesa non ha avuto molto da fare con il Brescia. Anche se ultimamente stiamo prendendo più gol del solito è il reparto che mi preoccupa meno. Bonucci è esperto, De Ligt è in crescita. Secondo me il centrocampo è il reparto dove bisogna trovare la giusta formula. Poi io voglio vedere quei tre lì davanti”.



SU DYBALA - “Si percepisce che sta bene, vuole sempre la palla e poi ha anche la sicurezza di andare a calciare la punizione. Ci aspettavamo tutti che facesse gol e l’ha messa dentro. È in forma e in questo momento può fare la differenza. Higuain? Gli manca un po’ lo spunto, ma mi piace la sua presenza, c’è sempre. Forse gli manca un po’ la zampata vincente, ma è un giocatore che fa sempre la giocata e il movimento giusti. In questo momento è un po’ in calo, ma a me piace sempre molto”.