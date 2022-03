L'ex attaccante della Juve, Nicola Amoruso, ha rilasciato delle dichiarazioni durante il corso della trasmissione di Radio Bianconera, dove ha parlato anche della sfida di Champions contro il Villarreal.



'Dybala doveva entrare prima e secondo me questo è stato l'unico errore commesso da Allegri. Il tecnico ha detto che la Joya aveva solo due allenamenti e pensava si andasse ai supplementari, ma in queste circostanze bisogna inserire il campione che ti fa la giocata decisiva, come è successo con l'ingresso di Gerard Moreno nel Villarreal. Giusto leccarsi le ferite, ma ci sono gli altri obiettivi. Il discorso scudetto non lo darei per chiuso, non bisogna mollare'.