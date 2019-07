Così Lorenzo Amoruso commenta la prestazione della Juve a Sporitalia: "De Ligt? Impatto duro, ha avuto a che fare con gente in condizione migliore della sua. Si vede però che è rapido. In un’occasione Lucas lo ha messo a sedere ma lui ha deviato la palla in angolo, quindi i riflessi ci sono ma è chiaro che essendo arrivato due giorni fa non può essere in forma. Rabiot è in ritardo ma il ritmo del Tottenham è sempre stato alto. La Juve è venuta fuori nel secondo tempo, Bernardeschi su tutti nel secondo tempo. Anche a centrocampo Pjanic è stato più sicuro col passare del tempo. Kane? Ha fatto un grande gol ma anche quello di Higuain, per gli amanti del calcio è bellissimo. Da manuale per quanto riguarda il gioco di squadra, quello di Kane bellissimo individualmente".