Nicola Amoruso, ex attaccante della Juve, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera: "Bonucci? La fascia gli ha dato ancora più responsabilità, è diventato più maturo ed è un giocatore assolutamente completo. De Ligt ha fatto una prestazione un po’ deludente. Ne sono sempre un grande estimatore, ma ieri ho visto tanti interventi fuori tempo e questo è indice di poca sicurezza e poca fiducia. Sono convinto che a gennaio vedremo il De Ligt migliore, ma quella contro l'Inter non è stata una prestazione confortante”.



SU INTER-JUVE - “L’ho guardata a casa. È stata una partita di grande intensità. L’Inter non ha la stessa qualità della Juventus, ma era comunque una sfida a rischio per i bianconeri. In occasione del gol abbiamo visto 24 passaggi di fila. L’Inter ha trovato di fronte una squadra con cui c’era poco da fare. È una prestazione che entusiasma, un segnale molto positivo in quella che è la direzione di Sarri, spettacolo e tanti gol”.



SUL NAPOLI - “Secondo me l’Inter è avanti, ha un obiettivo concreto e non mollerà. Il Napoli lascia sempre qualche punto, soprattutto nelle partite che sembrano facili. L’importante è trovare la cattiveria giusta con le piccole, in questo il Napoli ha sempre un po’ sofferto".