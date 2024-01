Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex bianconero Nicolaha detto la sua sullae la sessione diche ha appena aperto i battenti. Ecco il suo pensiero: "Mi aspetto un colpo per sopperire alle assenze di Pogba e Fagioli. Non un semplice arrivo per far numero, ma qualcosa d'importante, perché i due giocatori persi non sono due qualunque. I nerazzurri hanno qualcosa in più e la Juve alle condizioni attuali deve sperare che abbiano un calo per giocarsi lo scudetto".