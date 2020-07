L'ex attaccante della Juve Nicola Amoruso parla a Sky Sport della Roma, prossima avversaria della Juve in campionato, nell'ultimo impegno in Serie A di questa stagione: "Il calcio post-lockdown difficile da analizzare. Mi è sempre piaciuto il gioco di Fonseca che permette ai centrocampisti di inserirsi senza palla e fare gol, segnali positivi per una squadra che deve avere mentalità sempre più europea e giocare un ottimo a calcio, dipende dai giocatori che ha. La generosità di Dzeko ed il suo senso per il gol fa la differenza".



CONTE - "Ci ho giocato assieme, conosco la sua ferocia nel raggiungere gli obiettivi, è un allenatore che unisce e divide, unisce nel creare gruppo e mentalità ma se non centra gli obiettivi rompe gli schemi contro squadra e società. Questo è stato un anno importante per l'Inter. Non è ancora ai livelli della Juve ma Antonio deve avere pazienza. Sentiamo spesso parlare di progetti, le squadre che hanno dimostrato di avere progetti sono due: Juve e Atalanta. L'Inter ha bisogno di tempo.