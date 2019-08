di Mattia Pintus

Paulo Dybala out, Romelu Lukaku in. Il mercato impazza, le voci corrono più veloci delle fantasie e, tra chi preferisce uno all'altro, la Juventus pensa concretamente al suo prossimo futuro. Una questione di gol, di attaccanti, insomma, perch​é alla fine sono proprio loro a fare la differenza tra una vittoria, un pareggio ed una sconfitta. Di gol, se ne intende e molto bene, Nicola Amoruso, che in Serie A ha raggiunto i 113 sigilli e, ancor più, ha vinto tre scudetti con la maglia della Juventus.



MEGLIO LUKAKU - Amoruso non ha dubbi, messo repentinamente di fronte alla scelta. Tra Dybala e Lukaku, ci sono anni luce di distanza per quanto riguarda le caratteristiche, ma, guardando alle esigenze di Maurizio Sarri, il belga sarebbe più congeniale: "È un giocatore che ha una fisicità importante, soprattutto per l'Europa" ammette "Nick" Amoruso. Importante sarà, però, inserirsi da subito nei movimenti offensivi: "Sarà fondamentale che si integri con Ronaldo, per cui il portoghese possa sfruttare i movimenti ed il fisico di Lukaku. È il tipo di calciatore che può fare la differenza da subito, se non avrà problemi di ambientamento, può essere determinante nel breve, soprattutto aggiungerà quel che mancava per le gare di Champions". NON SOLO CENTIMETRI - Il calcio si sta alzando, dal punto di vista dei centimetri, sacrificando talvolta la tecnica. Guai però, a limitare Lukaku al ruolo di "ariete" e basta: "Dybala ha qualcosa in più a livello tecnico, ma Lukaku non ​è di certo scarso. Anzi, combina una buona tecnica al fisico imponente: Dybala, al contrario, ha fatto più fatica, specialmente in Champions, ad imporre la sua tecnica proprio perch meno fisico. Credo che sia una scelta molto ragionata da parte della dirigenza".



UNO A ZERO - "Avere insieme Ronaldo e Lukaku vale quanto un gol. Il portoghese non può fare la punta e, con le squadre alte, avere accanto Lukaku può essere la giusta combinazione" prosegue Amoruso. I due quindi, si sposerebbero alla perfezione, nel 4-3-3 che ha in mente Sarri per la Juve: "È il modulo migliore per sfruttare le partenze da sinistra verso il centro di CR7".