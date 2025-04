Amoruso a Radio Serie A: 'Tudor è l'uomo giusto per la Juventus in questo momento d'incertezza'

Getty Images



Le parole di Amoruso

ha rilasciato un'intervista esclusiva a Radio Serie A, nel corso della quale ha parlato anche diCIMELIO - "Mi chiedono tutti se abbia tenuto qualcosa, ma non sono mai stato un grande collezionista anche se custodisco gelosamente una maglia, quella dei 100 gol in Serie A di Del Piero. Quando giocavamo contro, in Juve-Padova, a fine partita gli chiesi la maglia e quando l’anno dopo andai a giocare con lui gli chiesi di firmarla".



LA JUVE - "Alla Juve sono arrivato molto giovane, in una squadra che aveva già vinto tanto ed ha continuato a vincere. La delusione più grande sono state le due finali perse, soprattutto quella contro il Borussia, perché poi in quella stagione ho fatto 7 goal, di cui 2 in semifinale contro l’Ajax e vincere sarebbe stato un bellissimo ricordo".

THIAGO MOTTA - "Mi è dispiaciuto per Motta perché a fine campionato era un allenatore super richiesto e la Juve era arrivata per prima ma è arrivata una delusione dal punto di vista del risultato perché ci si aspettava un’altra Juventus, però bisogna anche guardare il lavoro di un’intera stagione e quando i risultati non arrivano diventa tutto più difficile, soprattutto in una squadra come la Juve dove vincere è il verbo all’ordine del giorno, ma sicuramente Motta riuscirà a rifarsi.TUDOR - "Tudor, già prima che fosse scelto lui, gli avevo scritto augurandogli fosse lui a sostituire Thiago Motta, perchè oltre a essere un amico abbiamo condiviso anni molto belli alla Juventus e anche ora i rapporti sono molto buoni e sono contento per lui. Mark Iuliano, suo secondo ad Udine, mi ha sempre parlato bene di lui come allenatore e credo che abbia le giuste caratteristiche per esserlo, studia tantissimo, tatticamente è abbastanza duttile, è intelligente nella gestione del gruppo, ci mette sempre la faccia e alla lunga credo che sia una qualità apprezzata dai giocatori".INCERTEZZA - "C’è un grande momento di incertezza su quello che succederà l'anno prossimo, conosce veramente bene la Juventus, l'ambiente e la mentalità e la può trasmettere ai suoi. Credo che da quando Buffon, Chiellini, Barzagli e Bonucci hanno smesso di giocare manchi una figura chiave nello spogliatoio e credo che lui possa essere determinante".