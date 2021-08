Nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante di Parma e Udinese Marcio Amoroso ha parlato del suo connazionale Kaio Jorge, che in mattinata sbarcherà all'aeroporto di Caselle per la sua prima giornata da giocatore della Juve"E' un ragazzo con grandissime potenzialità - ha detto a La Gazzetta dello Sport - Ha qualità, sa fare gol, deve solo capire come funziona il calcio italiano.. Ha presenza in area, con l’istinto per buttarsi sul pallone giusto. Giocasse in una squadra più forte, magari il Flamengo attuale, avrebbe fatto più gol. Questo Santos non è all’altezza di quello con Neymar, Elano e Ganso".- "È intorno al metro e 80, anche oltre. I centimetri ci sono. Quanto ai chili, vedrete che aumenteranno:Mio figlio è stato in Italia a giocare e, dopo due anni, è tornato con un fisico completamente diverso".- "Gli servono i terzini e gli attaccanti esterni per i cross. Quei palloni dal lato con lui possono fare la differenza perché Kaio in Brasile ha dimostrato che sa fare gol, anche se l’Italia resta una grande prova.. Resta il campionato più difficile al mondo".- "Io per lui spero resti alla Juve. Come si dice, se giochi con quelli forti diventi forte, se giochi con quelli scarsi diventi scarso.dietro a tre giocatori importanti come Morata, Ronaldo e Dybala".- "Il Santos è un club in cui si lavora tanto sulla tecnica, più che in altre squadre brasiliane. Infatti Kaio sa che cosa fare con la palla,. La pressione dei difensori non gli dà fastidio".