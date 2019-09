Amnesty International e Usigrai (il sindacato dei giornalisti Rai) hanno lanciato un appello ai presidenti di Juventus e Lazio per boicottare la Supercoppa italiana che si disputerà in Arabia Saudita. Lo stato,arabo, secondo quanto si legge dalla lettera pubblicata dai due enti sul Corriere della Sera, non avrebbe ancora attuato nessun intervento per colmare le proprie lacune in materia di diritti umani. Dalla libertà di stampa alla disparità sessuale, sono tanti i temi per cui all'Arabia Saudita andrebbe evitato di ottenere visibilità, e per questo le ragioni dell'invito.