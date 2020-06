1









Tuttosport in edicola apre con “Amleto Higuain”. Poi prosegue: “Il fratello posta le ovazioni dei tifosi bianconeri, ma il Pipita è combattuto tra la voglia di Juve e la tentazione RIver. Problemi alla coscia: dubbio Coppa Italia”.



Il Corriere dello Sport dedica l’apertura alla possibile sospensione dei campionati in caso di nuove positività: “Il trappolone: scontro tra Gravina e Speranza, negata la riduzione dei 14 giorni di isolamento, ma si tratta ancora”.



Scopri nella gallery tutte le prime pagine dei giornali del 5 giugno 2020 in edicola!