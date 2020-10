1









"Giocatori che si divertono di più con Pirlo? A me sembra un po’ ruffianeria, succede sempre così quando arriva un nuovo allenatore. Intanto alla seconda di campionato contro la Roma non mi sembra si siano divertiti troppo… Vediamo a fine stagione. Per il Pirlo campione, mi tolgo il cappello. Però parliamo di un tecnico che allena da due mesi. Non è ancora né Guardiola, né Mourinho". A dichiararlo è Aurelio Virgili, storico amico e confidente di Maurizio Sarri, nella sua lunga intervista a Tuttosport, in cui racconta anche i rapporti con i senatori della Juve: "Con Buffon aveva un rapporto schietto e Gigi, con Maurizio, ha raggiunto un record storico. Bonucci ha giocato sempre. E Ronaldo lo ha sempre considerato per quello che è: un grande campione".