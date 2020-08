3









Ajax. Arsenal. Psv. E la Juventus? Chissà. Intanto va segnalato un interessamento che giorno dopo giorno si fa più forte: i bianconeri vogliono Donyell Malen, attaccante 21enne di stanza a Eindhoven in questa stagione.



AMICO DI DE LIGT - Nei corsi e ricorsi storici, a Torino troverebbe un vecchio amico: Matthijs de Ligt, con cui ha giocato nelle giovanili dei Lancieri. O almeno nella prima parte, perché a 16 anni ha mollato tutto e se n'è andato all'Arsenal. Lo chiamò Dennis Bergkamp, ex alenatore dell'Ajax che per Malen è "Un secondo padre. Mi ha insegnato la tecnica di base e come vedere il gioco". Probabile che tra i due siano volati un po' di segreti: già quest'anno Donyell ha messo in fila 17 gol, miglior marcatore del PSV.



COME GIOCA - Psv che l'ha acquistato per soli 600mila euro. Adesso? Vale una ventina, forse trenta milioni. Il suo agente è Mino Raiola, che sui giovani olandesi non perde un colpo: anche per questo è più vicino alla Juve, anche per questo il suo nome non può passare inosservato. Chissà se un po' di feedback gli sono arrivati da Henry, altro idolo con cui ha legato: "Era assistente dell'U18, mi diede alcuni consigli prima di una partita. Funzionarono. Sono cresciuto guardando i suoi gol, ma in campo siamo diversi". Più fisico, ifnatti, Malen. E ha i movimenti del centravanti puro: 17 reti in 25 partite in questa stagione, 11 in campionato e 3 in Europa League. Non serve altro, alla Juventus. Anzi: serve 'svincolarlo' dal Psv, con cui ha un contratto fino al 2024.