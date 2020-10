1









"Con tutto il rispetto per la padre, Pirlo era un gran figlio di...". Basta questa frase di Rino Gattuso per descivere l'amicizia tra i due. Come fratelli da una vita, avversari per una sera. Domenica sera, quando il Napoli arriverà allo Stadium per il posticipo della terza giornata di campionato e Gattuso affronterà la nuova Juve dell'amico Andrea. Sempre insieme al Milan, tante avventure in Nazionale col Mondiale 2006 come punto più alto. Indimenticabile. E poi? Telefonate, incontri, consigli, confronti fino a quando domenica prossima si ritroveranno uno contro l'altro.



L'SMS A BRAIDA - In campo uno rincorreva l'avversario, l'altro inventava. Gli opposti. Anzi: "Non mischiamo la nutella con il cioccolato fino" ha detto una volta Gattuso. Lui che quando vedeva giocare Andrea si chiedeva sempre se fosse meglio cambiare mestiere. L'umiltà che hanno sempre avuto tutti e due, dall'Under 15 fino al nuovo ruolo da allenatori. Sorrisi, battute, ma non solo. Perché provateci voi a fare arrabbiare Gattuso.... neanche a un fratello come Pirlo gli era permesso. Eppure c'era tanta confidenza che... "Se mi dai quello che voglio ti lascio mia sorella". Era questo il testo dell'sms che Gattuso mandò a Braida mentre stava trattando il rinnovo di contratto con il Milan. Tutto vero, peccato che dall'altra parte del telefono ci fosse Pirlo, all'insaputa di Rino. Perché Andrea era così, più un compagno di squadra era suo amico e più era vittima di scherzi. COME BUD SPENCER - Come quando durante un ritiro della Nazionale è entrato nella stanza di Gattuso scaricandogli un estintore addosso. Ve la immaginate la reazione? Scontata: "Gli ho dato più cinquine io che Bud Spencer a Terence Hill". Già, ma tutti quelli schiaffi non l'hanno stordito: "Ha un'intelligenza fuori dal comune" ha detto Gattuso riferendosi all'amico. E già in tempi non sospetti aveva detto che non si sarebbe stupito se fosse diventato allenatore. Così è stato. E' e sarà. Anche domenica, quando allo Stadium in Juve-Napoli Gattuso e Pirlo saranno avversari per 90'. Ma amici per sempre.