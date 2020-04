Fino all'anno scorso erano compagni di squadra in Olanda, in futuro saranno avversari? Sicuramente Matthijse Noussairrimarranno sempre amici. Anche se dovessero ritrovarsi uno contro l'altro in Serie A. Il terzino destro dell'Ajax infatti, protagonista insieme a De Ligt nella Champions League 2018-19 che ha convinto la Juve a puntare su Matthijs, è stato proposto alla Roma e al Milan che stanno cercando un nuovo rinforzo in quella zona del campo.