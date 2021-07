Mancherà il fascino dei trofei sponsorizzati, i triangolari, gli shoot-out e i primi ingressi in campo dei nuovi acquisti, in diretta televisiva. È cominciata, però, la stagione delle amichevoli prestagionali per le squadre di. E anche questa è una notizia importante, visto come è andata l’anno scorso, a causa del Covid. I nuovi allenatori avranno il tempo di inculcare nella testa e nei piedi dei giocatori i nuovi schemi, i vecchi quello di consolidare i meccanismi e inserirne di nuovi. Dal punto di vista delle amichevoli, ieri è stata una giornata intensa: lha vinto ai rigori contro il Lugano, nei tempi regolamentari reti di D’Ambrosio e Satriano. Ila valanga sulla Pro Sesto grazie alle reti di Bennacer, Castillejo, Leao, 2 volte Kerkez, e un autogol a siglare il definitivo 6 a 0. Ladi Sarri ha vinto 10 a 0 contro la Top 11 Cadore. Gli altri risultati: 16 luglio:-AlbinoGandino 13-0 (4 Colley, 4 Piccoli, 2 Ilicic, Miranchuk, Capone, Mallamo); 17 luglio:- Real Vicenza 16-0 (5 Simeone, 3 Joao Pedro, 3 Ceter, 3 Cerri, Pereiro, autorete); 17 luglio: Castelfiorentino -0-12 (Mraz, Romagnoli, Canestrelli, 3 Mancuso, Bandinelli, 2 Ricci, 3 Crociata); 17 luglio: Stubai -0-5 (3 Bianchi, Favilli, Shomurodov); 17 luglio:- Top 22 Calcio Veronese 6-0 (Veloso, Hongla, Gunter, Bragantini, 2 Lasagna); 15 luglio:-Montecatini 10-0 (Carles Perez, Mancini, 3 Borja Mayoral, Calafiori, aut. Santi, Zaniolo, Zalewski, Diawara); 17 luglio:-Bressanone 8-0 (2 Caputo, 3 Scamacca, 2 Defrel, Djuricic); 17 luglio: Udinese-Nd Bilje 4-1 (Okaka, Makengo, 2 Cristo), 17 luglio:-Rappresentativa San Vito di Cadore 14-0 (5 Forte, 3 Karlsson, 2 Aramu, 2 Dezi, Heymans, Di Mariano).– Per quel che riguarda la Juventus, la prima amichevole della squadra diverrà disputata il 24 luglio contro il, teatro della sfida dovrebbe essere Lugano. Il 31 luglio, poi, partita contro il. La settimana successiva, la Vecchia Signora sarà impegnata nel prestigiosoal Camp Nou contro il; nella stessa cornice si giocherà anche l’amichevole tra le due squadre femminili.