Amichevoli Juventus 2025: avversari, calendario e risultati

Amichevoli Juventus 2025: il calendario

Borussia Dortmund-Juventus

Data: domenica 10 agosto 2025

Orario: 17.30

Stadio: Signal Iduna Park, Dortmund

In attesa di prendere parte al, e dopo un meritato periodo di riposo, lasarà chiamata a preparare la stagione 2025/26, che vedrà i bianconeri impegnati sul palcoscenico della Serie A, della Champions League e della Coppa Italia.Nel corso dell'estate, dunque, il club bianconero affronterà le proverbiali amichevoli pre-stagionali, le quali serviranno per preparare al meglio i primi impegni ufficiali della stagione. Di seguito andiamo a scoprire tutte le amichevole che disputerà la Juventus in estate.