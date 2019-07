C'è Cristiano Ronaldo, ci sarà Matthjis De Ligt, che con tutta probabilità prenderà parte alla tournée in Asia della Juve fin dal primo giorno.Partenza venerdì 19 da Torino e poi Singapore, per la sfida del 21 luglio con il Tottenham, a Nanchino il 24 per la gara contro l’Inter. E ancora, il 26 luglio a Seoul, prima dell'ultimo appuntamento, previsto per il 10 agosto a Stoccolma contro l’Atletico Madrid. Dove vedere queste partite? I diritti li ha comprati Sportitalia.