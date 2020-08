La Juventus Primavera è pronta a scendere in campo per l'amichevole contro il Monza.



FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus (4-4-1-1): Siano; Leo, Vlasenko, Gozzi, Ntenda; Sekulov, Leone, Fagioli, Ranocchia; Tongya; Da Graca.

Monza: Sommariva; Anastasio, Fossati, Bellusci, Chiricò, Marconi, Mota Carvalho, Armellino, Machin Dicombo, Lepore, Gliozzi. All. Brocchi.



CRONACA



37' - Traversone di Chiricò e girata di Gliozzi dall'interno dell'area di rigore, terminante di poco out.



31' - Machin prova l'esterno a giro al limite dell'area: fuori di poco.



28' - Tris del Monza: Lepore e Mota Carvalho danno spettacolo, l'ex ci prova e Siano risponde: tap in vincente di Lepore.



23' - Machin prova un'azione personale, si allunga troppo il pallone e Siano blocca.



19' - Ancora gol del Monza: triangolo tra Lepore e Chiricò, Mota Carvalho riceve il cross e infila Siano. 0-2.



13' - Monza in vantaggio: angolo di Armellino e vantaggio firmato da Marconi.



11' - Continua il pressing della Juve, Tongya guadagna un calcio d'angolo ma la difesa del Monza allontana.



8' - Prima occasione del Monza: cross di Armellino e rovesciata dell'ex Mota Carvalho: alto.



5' - Pressing alto della Juve: Sekulov e Tongya su Anastasio e Bellusci.



1' - Partiti!