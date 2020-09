Come vi avevamo già annunciato l'altroieri, la Juventus affronterà domenica mattina alle 10.30 la prima amichevole di questo precampionato anomalo. A Torino arriva il Novara, squadra di Serie C (sarà dunque avversaria della Juve Under 23 in campionato). Per Andrea Pirlo potrebbe essere l'unica occasione di testare la sua squadra sui 90 minuti prima dell'inizio degli impegni ufficiali (domenica sera prima giornata di Serie A contro la Sampdoria). La partita sarà trasmessa in tv sia su J TV che su Sky Sport, e potrete seguirla anche con live testuale qui su ilbianconero.com.

Ma prima della sfida di domenica, lo stesso Novara affronterà oggi pomeriggio (in casa, al Silvio Piola) la Juventus Primavera.