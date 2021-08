Kelvin, nuovo terzino dello Spezia, ha parlato di Ronaldo: “Ho voglia di giocare in Serie A, è un immenso piacere poter provare a misurarmi in questo campionato. È un grande campionato, è un onore poter giocare in Italia e con lo Spezia, un grande club che può fare bene. Ho tanti idoli, non relativi al mio ruolo, ma che voglio seguire per la mentalità che hanno. Posso citare Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos e Karim Benzema. Spero di seguire la loro strada. Ronaldo? È un onore e un piacere affrontare il mio idolo, ma sul campo non ci sono idoli: si gioca per battere chi è di fronte a te, se si deve si mena anche (ride, ndr), ma l’obiettivo è vincere”.